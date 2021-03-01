Глава Евросовета считает, что в Грузии настало время для политического диалога между оппозицией и властью

Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с инициативой провести в ближайшие часы встречу представителей грузинских властей и лидеров оппозиционных партий для деэскалации политического кризиса.
"Я считаю, что время политического диалога наступило. Я приглашаю представителей грузинских властей и лидеров оппозиционных партий встретиться сегодня вечером, чтобы в Грузии продолжилась в нормальном режиме реализация реформ, в частности - судебной реформы", - сказал Мишель в понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Он подчеркнул, что участники диалога должны идти по пути компромиссов, что принесет Грузии демократию, благополучие и еще большее сближение с Евросоюзом.
Гарибашвили на брифинге заявил о готовности лично участвовать в этом диалоге с оппозицией.
"Я готов к этому диалогу и лично участвовать в нем, а также хочу заверить, что мы сделаем все возможное для конкретных шагов по деэскалации ситуации", - заявил Гарибашвили.
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