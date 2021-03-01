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Карабахский конфликт 01.03.2021 19:04

Матвиенко просит коллегу из Азербайджана посодействовать возвращению на родину задержанных в ходе войны в Карабахе армянских женщин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила азербайджанскую коллегу Сахибу Гафарову содействовать решению вопроса с возвращением на родину двух армянских женщин, задержанных в зоне нагорно-карабахского конфликта в прошлом году, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

"Состоялся телефонный разговор председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем милли меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой", - говорится в пресс-релизе Совета Федерации в понедельник.

"Валентина Матвиенко обратилась с просьбой к своей коллеге оказать содействие по парламентской линии в решении гуманитарной проблемы, связанной со скорейшим возвращением на родину двух армянских женщин, которые были задержаны в зоне конфликта в прошлом году", - отмечается в сообщении.

Собеседники обсудили вопросы двусторонних межпарламентских связей, а также региональную проблематику с акцентом на актуальные гуманитарные задачи, стоящие на повестке дня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Матвиенко и главы Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна, который попросил спикера Совета Федерации помочь с возвращением на родину задержанных во время нагорно-карабахского конфликта армянских женщин.

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Тэги: РОССИЯ, МАТВИЕНКО, АЗЕРБАЙДЖАН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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