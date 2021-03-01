В Армении большинство населения мечтает, чтобы страну возглавил такой сильный политик, как Ильхам Алиев – эксперт

Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что армянской оппозиции вновь не удалось свергнуть Никола Пашиняна.
«Судя по всему, свержение Пашиняна оппозицией откладывается», - написал Коротченко в своем телеграмм-канале.
По его словам, граждане Армении сегодня разделились на три группы. «Это те кто за Пашиняна, те кто против Пашиняна, и те кто хочет чтобы во главе страны был такой же сильный и успешный политик, как Ильхам Алиев. Последних - большинство», - подчеркнул он.
Коротченко отмечает, что в Азербайджанской ССР армяне жили счастливо и богато. Теперь же армяне лишь мечтают о такой жизни.
«Что дала независимость простому армянину? Двух президентов-коррупционеров, генералов-воров, соросовского Пашиняна, памятник гитлеровскому коллаборанту Гарегину Нжде (….). А еще нищету и полное отсутствие жизненных перспектив», - подчеркивает эксперт.
Р.Ахмедов
Матвиенко просит коллегу из Азербайджана посодействовать возвращению на родину задержанных в ходе войны в Карабахе армянских женщин
Пашинян пришел к выводу, что его неправильно информировали по поводу "Искандеров"
Военнослужащий ВС Азербайджана погиб из-за нарушения правил безопасности
ВВП Италии рухнул на 8,9% в 2020г - максимальный спад со Второй мировой войны
Банки Германии предлагают клиентам перевести деньги на другие счета из-за отрицательных ставок
Мировой автопром готовится к длительному дефициту чипов - FT
ВОЗ впервые за семь недель отметила рост темпа заражений COVID-19 в мире
Таиланд может отменить карантин для вакцинированных туристов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кампания на Новруз от Yelo Bank для бизнесменов
Банк Республика предлагает кредиты реальному сектору со скидкой 5%
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам