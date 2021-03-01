В Армении большинство населения мечтает, чтобы страну возглавил такой сильный политик, как Ильхам Алиев – эксперт

Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что армянской оппозиции вновь не удалось свергнуть Никола Пашиняна.

«Судя по всему, свержение Пашиняна оппозицией откладывается», - написал Коротченко в своем телеграмм-канале.

По его словам, граждане Армении сегодня разделились на три группы. «Это те кто за Пашиняна, те кто против Пашиняна, и те кто хочет чтобы во главе страны был такой же сильный и успешный политик, как Ильхам Алиев. Последних - большинство», - подчеркнул он.

Коротченко отмечает, что в Азербайджанской ССР армяне жили счастливо и богато. Теперь же армяне лишь мечтают о такой жизни.

«Что дала независимость простому армянину? Двух президентов-коррупционеров, генералов-воров, соросовского Пашиняна, памятник гитлеровскому коллаборанту Гарегину Нжде (….). А еще нищету и полное отсутствие жизненных перспектив», - подчеркивает эксперт.

Р.Ахмедов