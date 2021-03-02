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Дальнее зарубежье 02.03.2021 13:05

Ввиду недолжного хранения в Японии пришли в негодность более тысячи доз вакцины от COVID-19, начато расследование

В Японии начато расследование по факту недолжного хранения более тысячи доз вакцин от COVID-19, сообщает во вторник японская газета Japan Times со ссылкой на представителя правительства страны Кацунобу Като.

Вакцины производства Pfizer/BioNTech, которые необходимо хранить при температурах от -80С до -60С, пришли в негодность из-за неисправности холодильника.

Като отметил, что причину неисправности холодильника устанавливают, фирма, которая произвела установку аппарата, проведет разбирательство и подготовит доклад. "Мы отреагируем быстро и должным образом в зависимости от того, какими будут результаты расследования, проведенного компанией, которая установила его", - сказал представитель правительства.

Всего по состоянию на конец февраля в Японии было установлено около ста специализированных холодильников для хранения вакцин от COVID-19.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ВАКЦИНА, ХРАНЕНИЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]