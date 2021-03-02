Ввиду недолжного хранения в Японии пришли в негодность более тысячи доз вакцины от COVID-19, начато расследование

В Японии начато расследование по факту недолжного хранения более тысячи доз вакцин от COVID-19, сообщает во вторник японская газета Japan Times со ссылкой на представителя правительства страны Кацунобу Като.
Вакцины производства Pfizer/BioNTech, которые необходимо хранить при температурах от -80С до -60С, пришли в негодность из-за неисправности холодильника.
Като отметил, что причину неисправности холодильника устанавливают, фирма, которая произвела установку аппарата, проведет разбирательство и подготовит доклад. "Мы отреагируем быстро и должным образом в зависимости от того, какими будут результаты расследования, проведенного компанией, которая установила его", - сказал представитель правительства.
Всего по состоянию на конец февраля в Японии было установлено около ста специализированных холодильников для хранения вакцин от COVID-19.
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