Почти $10 млрд инвестиций планируется привлечь в АПК Казахстана в течение 5 лет

Около 400 инвестиционных проектов планируется реализовать в течение 5 лет в агропромышленном комплексе Казахстана, сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин.
"Для реализации поставленных масштабных задач планируется поэтапно реализовать около 400 инвестпроектов на общую сумму свыше 4 трлн тенге (примерно $9,6 млрд - ИФ) в течение этих 5 лет. Это позволит увеличить производительность труда в отраслях АПК и создать до 500 тыс. рабочих мест на селе", - сказал он на заседании правительства во вторник.
Глава правительства подчеркнул, что ожидается запуск порядка 70-80 инвестпроектов ежегодно.
Вместе с этим, Мамин отметил, что министерством сельского хозяйства определены конкретные планы по реализации проектов в разрезе регионов. По его словам, поставлены задачи по созданию 7 экосистем по производству и переработке сельхозпродукции (мясо, молоко, зерно, масличные культуры, фрукты, овощи и сахар) с учетом специализации регионов и на основе принципов кооперации.
"В этой связи поручаю министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей в двухнедельный срок подготовить дорожные карты по реализации инвестпроектов", - сказал премьер.
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