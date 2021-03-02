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АПК 02.03.2021 13:33

Почти $10 млрд инвестиций планируется привлечь в АПК Казахстана в течение 5 лет

Около 400 инвестиционных проектов планируется реализовать в течение 5 лет в агропромышленном комплексе Казахстана, сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин.

"Для реализации поставленных масштабных задач планируется поэтапно реализовать около 400 инвестпроектов на общую сумму свыше 4 трлн тенге (примерно $9,6 млрд - ИФ) в течение этих 5 лет. Это позволит увеличить производительность труда в отраслях АПК и создать до 500 тыс. рабочих мест на селе", - сказал он на заседании правительства во вторник.

Глава правительства подчеркнул, что ожидается запуск порядка 70-80 инвестпроектов ежегодно.

Вместе с этим, Мамин отметил, что министерством сельского хозяйства определены конкретные планы по реализации проектов в разрезе регионов. По его словам, поставлены задачи по созданию 7 экосистем по производству и переработке сельхозпродукции (мясо, молоко, зерно, масличные культуры, фрукты, овощи и сахар) с учетом специализации регионов и на основе принципов кооперации.

"В этой связи поручаю министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей в двухнедельный срок подготовить дорожные карты по реализации инвестпроектов", - сказал премьер.

Официальный курс на 2 марта - 417,9 тенге/$1.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АПК, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]