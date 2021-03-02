Полиция Мьянмы разгоняет протестующих в крупнейшем городе страны Янгоне

Полиция Мьянмы применила светошумовые гранаты, чтобы рассеять демонстрантов, которые вышли на улицы крупнейшего города страны Янгона в знак протеста против произошедшего 1 февраля военного переворота, сообщает во вторник издание The Guardian.

"Если нас будут подавлять, будет взрыв. Если нас ударят, мы ответим", - скандировали активисты в одном из городских районов прежде, чем вмешалась полиция и не пустила в ход светошумовые гранаты.

По данным The Guardian, демонстранты собирались в разных частях Янгона, прикрываясь сооруженными баррикадами, а некоторые из протестующих взяли с собой защитные очки и самодельные щиты.

С начала демонстраций в стране погибли не менее 21 протестующего, а военные сообщали о гибели одного полицейского.

Между тем, во вторник главы МИД стран АСЕАН обсудят ситуацию в Мьянме по видеосвязи. Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан отмечал, что министры АСЕАН призовут военных Мьянмы не допускать применения насилия. Накануне он также заявлял, что Сингапур будет способствовать диалогу между военными и задержанным госсоветником Мьянмы Аун Сан Су Чжи, освобождение которой требуют многие протестующие.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

В минувшие выходные военные применяли жестокие методы для подавления мирных демонстраций протеста. Отмечалось, что полиция стреляла из боевого оружия по толпе протестующих в Янгоне, Тавойе, Мандалайе, Мьейе, Баго и Пакхоуку. Также применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов. США таде ввели санкции против главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, его заместителя Со Вина и еще восьми бывших и нынешних военных чинов.

Позднее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о готовящихся новых мерах из-за ситуации с протестами в Мьянме.