На индонезийском острове Суматра активизировался вулкан Синабунг

На индонезийском острове Суматра во вторник вновь проснулся вулкан Синабунг, выбросив облако пепла на высоту пяти километров, сообщает сингапурский телеканал CNA.
Прежнее извержение вулкана происходило в августе прошлого года.
По данным телеканала, после выброса столба пепла в населенных пунктах поблизости от вулкана возникла небольшая паника.
Сообщений о жертвах не поступало, однако местные власти попросили жителей держаться на расстоянии не менее трех километров от вулкана.
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