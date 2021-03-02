«Гран-при Азербайджана» гонок Формулы-1 пройдет в 2021 году без зрителей

«Гран-при Азербайджана» гонок Формулы-1 в 2021 году пройдет по новым условиям - без зрителей, сообщают организаторы гонки.

По данным организаторов все подготовительные работы будут завершены в мае. Гонка пройдет 6 июня по городским улицам Баку.

Организаторы отмечают, что если бы Азербайджан отказался от проведения гонки в 2021 году, то пришлось бы выплачивать штраф.

Гран-при Азербайджана в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Гонки Формула-1 проводятся в Баку с 2016 года. С 2017 года гонка официально называется Гран-при Азербайджана.

В 2019 году этап в Азербайджане посетили около 85 тыс. зрителей.

Х.Насирзаде