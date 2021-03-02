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Спорт 02.03.2021 13:09

«Гран-при Азербайджана» гонок Формулы-1 пройдет в 2021 году без зрителей

«Гран-при Азербайджана» гонок Формулы-1 в 2021 году пройдет по новым условиям - без зрителей, сообщают организаторы гонки.

По данным организаторов все подготовительные работы будут завершены в мае. Гонка пройдет 6 июня по городским улицам Баку.

Организаторы отмечают, что если бы Азербайджан отказался от проведения гонки в 2021 году, то пришлось бы выплачивать штраф.

Гран-при Азербайджана в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Гонки Формула-1 проводятся в Баку с 2016 года. С 2017 года гонка официально называется Гран-при Азербайджана.

В 2019 году этап в Азербайджане посетили около 85 тыс. зрителей.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФОРМУЛА, ПРОВЕДЕНИЕ, УСЛОВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]