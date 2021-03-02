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Бизнес и законодательство 02.03.2021 13:13

Азербайджан получил право на беспошлинный экспорт в Турцию 22 видов продовольственной продукции

Азербайджан получил право на беспошлинный экспорт ряда продовольственных товаров в Турцию, сообщает турецкая «Resmi Gazete».

Согласно данным издания, данное право распространяется на 22 наименования продовольственной продукции в рамках азербайджано-турецкого соглашения межправительственного соглашения «О преференциальной торговле», вступившего в силу с 1 марта 2021 года, передает «Интерфакс-Азербайджан».

В частности, производители в Азербайджане получили право на беспошлинные поставки в Турцию по квоте следующие виды продовольственных товаров: сыры - 100 тыс. тонн, фрукты - 39 тыс. тонн, черный чай - 300 тонн, подсолнечное масло - 5 тыс. тонн, сахар и сахарная продукция - 5 тыс. тонн, какао и какао-полуфабрикаты - 1,25 тыс., фруктовые и овощные консервы - 750 тонн, фруктовые пюре - 3 тыс. тонн, яблочный сок - 2 тыс. тонн, вино - 9 тыс. декалитров.

Данные тарифные квоты установлены сроком на один календарный год, т.е. на 2021 и будут обновляться ежегодно. Чтобы воспользоваться квотами на текущий год, необходимо обратиться в Минторг Турции в течение 15 рабочих дней с даты их публикации в официальной печати.

Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией было подписано 25 февраля 2020 по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция с участием президентов Ильхама Алиева и Реджеба Тайипа Эрдогана.

Соглашение о преференциальной торговле предусматривает введение нулевой ставки таможенной пошлины на взаимные поставки товаров между Турцией и Азербайджаном.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТОРГОВЛЯ, КВОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]