Азербайджан получил право на беспошлинный экспорт в Турцию 22 видов продовольственной продукции

Азербайджан получил право на беспошлинный экспорт ряда продовольственных товаров в Турцию, сообщает турецкая «Resmi Gazete».
Согласно данным издания, данное право распространяется на 22 наименования продовольственной продукции в рамках азербайджано-турецкого соглашения межправительственного соглашения «О преференциальной торговле», вступившего в силу с 1 марта 2021 года, передает «Интерфакс-Азербайджан».
В частности, производители в Азербайджане получили право на беспошлинные поставки в Турцию по квоте следующие виды продовольственных товаров: сыры - 100 тыс. тонн, фрукты - 39 тыс. тонн, черный чай - 300 тонн, подсолнечное масло - 5 тыс. тонн, сахар и сахарная продукция - 5 тыс. тонн, какао и какао-полуфабрикаты - 1,25 тыс., фруктовые и овощные консервы - 750 тонн, фруктовые пюре - 3 тыс. тонн, яблочный сок - 2 тыс. тонн, вино - 9 тыс. декалитров.
Данные тарифные квоты установлены сроком на один календарный год, т.е. на 2021 и будут обновляться ежегодно. Чтобы воспользоваться квотами на текущий год, необходимо обратиться в Минторг Турции в течение 15 рабочих дней с даты их публикации в официальной печати.
Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией было подписано 25 февраля 2020 по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция с участием президентов Ильхама Алиева и Реджеба Тайипа Эрдогана.
Соглашение о преференциальной торговле предусматривает введение нулевой ставки таможенной пошлины на взаимные поставки товаров между Турцией и Азербайджаном.
Н.Аббасова
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