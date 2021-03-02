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Карабахский конфликт 02.03.2021 13:19

Инвестиции в Карабах создают основу для устойчивого экономического роста Азербайджана - Гасымлы

Привлечение государственных и негосударственных инвестиций в Азербайджан, особенно в восстановление Карабаха, создает основу для устойчивого экономического роста, заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вусал Гасымлы.

«Анализ, проведенный в эконометрической лаборатории, созданной в нашем Центре, показывает, что в 2021 году инвестиции в 2,2 млрд манатов в Карабах за счет госбюджета повысят потенциальный ненефтяной валовый продукт. Такой результат можно понять: основные фонды – дороги, электричество, газ и другая инфраструктура повышают потенциал экономики. Однако, влияние этого потенциала на ненефтяной ВВП гораздо важнее. Дело в том, что государственные расходы не только увеличивают ВВП, но и сокращают чистый экспорт, или, правильнее сказать, увеличивают импорт, и тем самым снижают влияние на реальный ВВП», - сказал Гасымлы в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По словам Гасымлы, несмотря на это, эконометрические вычисления показывают, что разрыв выпуска, который представляет собой разницу между реальным и номинальным ВВП, может выбраться в этом году из отрицательной зоны и обнулиться.

«Госинвестиции будут играть роль катализатора в Карабахе и создадут основу для негосударственных инвестиций. Уже начался приток инвестиций из Турции, Италии, Великобритании, Пакистана и Израиля, направленных на восстановление Карабаха. Есть большой потенциал для развития в Карабахе горнодобывающей промышленности, металлургии, творческой индустрии, пищевой промышленности, производства трикотажных изделий, туризма, сельского хозяйства и зеленой энергии. Фонд возрождения Карабаха может сыграть важную роль в привлечении негосударственных инвестиций», - сказал Гасымлы.

Полный текст интервью с Вусалом Гасымлы опубликован на сайте www.interfax.az

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, ИНВЕСТИЦИИ, ГАСЫМЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]