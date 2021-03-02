Инвестиции в Карабах создают основу для устойчивого экономического роста Азербайджана - Гасымлы

Привлечение государственных и негосударственных инвестиций в Азербайджан, особенно в восстановление Карабаха, создает основу для устойчивого экономического роста, заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вусал Гасымлы.
«Анализ, проведенный в эконометрической лаборатории, созданной в нашем Центре, показывает, что в 2021 году инвестиции в 2,2 млрд манатов в Карабах за счет госбюджета повысят потенциальный ненефтяной валовый продукт. Такой результат можно понять: основные фонды – дороги, электричество, газ и другая инфраструктура повышают потенциал экономики. Однако, влияние этого потенциала на ненефтяной ВВП гораздо важнее. Дело в том, что государственные расходы не только увеличивают ВВП, но и сокращают чистый экспорт, или, правильнее сказать, увеличивают импорт, и тем самым снижают влияние на реальный ВВП», - сказал Гасымлы в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По словам Гасымлы, несмотря на это, эконометрические вычисления показывают, что разрыв выпуска, который представляет собой разницу между реальным и номинальным ВВП, может выбраться в этом году из отрицательной зоны и обнулиться.
«Госинвестиции будут играть роль катализатора в Карабахе и создадут основу для негосударственных инвестиций. Уже начался приток инвестиций из Турции, Италии, Великобритании, Пакистана и Израиля, направленных на восстановление Карабаха. Есть большой потенциал для развития в Карабахе горнодобывающей промышленности, металлургии, творческой индустрии, пищевой промышленности, производства трикотажных изделий, туризма, сельского хозяйства и зеленой энергии. Фонд возрождения Карабаха может сыграть важную роль в привлечении негосударственных инвестиций», - сказал Гасымлы.
Полный текст интервью с Вусалом Гасымлы опубликован на сайте www.interfax.az
А. Мамедов
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