Турция и США способны урегулировать спор вокруг российских ЗРК С-400, считают в Анкаре

Анкара и Вашингтон имеют возможность разрешить разногласия, которые возникли в связи с приобретением Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
"Мы верим, что можно создать механизм для устранения беспокойства США в сфере безопасности относительно С-400. Мы сделали такое предложение и повторяем его. Мы верим, что мы можем взять за основу данное предложение, это возможно", - приводит во вторник слова Калына издание "Сабах".
Он пояснил, что речь идет о проверке С-400 на предмет того, что они не представляют угрозы для обороны НАТО. Калын отметил, что необходимо работать вместе над сокращением возможных рисков в сфере безопасности, а не отвергать с ходу такой подход, даже не рассмотрев его.
В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме того, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot. Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A сразу после того, как Турция приобрела С-400.
В декабре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выражал надежду на то, что будущая администрация США будет готова решать проблему приобретения Турцией С-400 без применения санкций. Чавушоглу напомнил, что Анкаре пришлось закупить оружие у России, так как возможности приобрести его у партнеров по НАТО не было.
В начале февраля советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан в ходе разговора с Калыном заявлял, что приобретение Турцией С-400 у России подрывает сплоченность и эффективность НАТО.
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