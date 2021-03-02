В Азербайджане число случаев COVID-19 за сутки увеличилось в 2,8 раза

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 352 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 235,014 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 125 случаях заражения.
В Азербайджане в последний раз более 300 случаев (326) заражений COVID-19 за сутки было зафиксировано 26 января 2021 года.
По данным ведомства, за сутки скончались два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 225.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 228,982 тыс. человек (+143 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 807 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 996 тестов (накануне 4 205 тестов) на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 610,88 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
Клан Кочарян-Саргсян вновь пытается ввергнуть Армению в хаос и прийти к власти на волне реваншистских лозунгов по Карабаху – «Движение карабахских армян»
Инвестиции в Карабах создают основу для устойчивого экономического роста Азербайджана - Гасымлы
Матвиенко просит коллегу из Азербайджана посодействовать возвращению на родину задержанных в ходе войны в Карабахе армянских женщин
Доходы Азербайджан в 2020г от перевозки грузов по TRACECA сократились на 23,8%
Почти $10 млрд инвестиций планируется привлечь в АПК Казахстана в течение 5 лет
Вице-президент ЛУКОЙЛа по энергетике Долгов покидает компанию, курировать сферу будет Воробьев
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Более 40% американцев не хотят делать прививки от COVID-19 - данные опроса
Лукашенко: никакого трансфера власти в Беларуси быть не может
На индонезийском острове Суматра активизировался вулкан Синабунг
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
ВТБ (Азербайджан) запустил акцию «Плати смартфоном-получи кэшбэк»
Кампания на Новруз от Yelo Bank для бизнесменов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам