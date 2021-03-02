В Азербайджане число случаев COVID-19 за сутки увеличилось в 2,8 раза

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 352 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 235,014 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 125 случаях заражения.

В Азербайджане в последний раз более 300 случаев (326) заражений COVID-19 за сутки было зафиксировано 26 января 2021 года.

По данным ведомства, за сутки скончались два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 225.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 228,982 тыс. человек (+143 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 807 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 996 тестов (накануне 4 205 тестов) на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 610,88 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде