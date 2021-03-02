Лукашенко: никакого трансфера власти в Беларуси быть не может

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не может быть трансфера власти.
"Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по Конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти", - сказал Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.
Президента цитирует госагентство БелТА.
По его словам, на встрече с президентом России Владимиром Путиным вопрос трансфера власти в республике не обсуждался. "Ни о каком трансфере власти мы даже не говорили. Это было бы даже неприлично со стороны хозяина этой встречи. Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело. Вот внешнюю политику, о чем мы договаривались, мы будем координировать, как сейчас", - отметил Лукашенко.
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