ВТБ (Азербайджан) запустил акцию «Плати смартфоном-получи кэшбэк»

В рамках новой акции, держатели всех карт VISA банка ВТБ (Азербайджан) получат кэшбэк за первую бесконтактную оплату по технологии NFC. Для этого необходимо установить приложение Direct Pay By VTB (доступно вPlayMarket и AppGallery) и совершить платеж со смартфона на платформе Android с функцией NFC. Достаточно просто поднести телефон к любому POS-терминалу, поддерживающему бесконтактную оплату.

Кроме того, владельцы карт могут заработать и на следующих бесконтактных платежах. Так, совершив десять и более бесконтактных платежей от 5 манат в течение месяца, клиенты ВТБ (Азербайджан) получат 25 манат обратно на счет.

Акция действует до 10 апреля 2021 года. Деньги возвращаются на карту не позднее одного месяца.

Подробную информацию о бесконтактных платежах с мобильного телефона можно получить по ссылке.