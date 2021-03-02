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02.03.2021 14:49

ВТБ (Азербайджан) запустил акцию «Плати смартфоном-получи кэшбэк»

В рамках новой акции, держатели всех карт VISA банка ВТБ (Азербайджан) получат кэшбэк за первую бесконтактную оплату по технологии NFC. Для этого необходимо установить приложение Direct Pay By VTB (доступно вPlayMarket и AppGallery) и совершить платеж со смартфона на платформе Android с функцией NFC. Достаточно просто поднести телефон к любому POS-терминалу, поддерживающему бесконтактную оплату.

Кроме того, владельцы карт могут заработать и на следующих бесконтактных платежах. Так, совершив десять и более бесконтактных платежей от 5 манат в течение месяца, клиенты ВТБ (Азербайджан) получат 25 манат обратно на счет.

Акция действует до 10 апреля 2021 года. Деньги возвращаются на карту не позднее одного месяца.

Подробную информацию о бесконтактных платежах с мобильного телефона можно получить по ссылке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]