Клан Кочарян-Саргсян вновь пытается ввергнуть Армению в хаос и прийти к власти на волне реваншистских лозунгов по Карабаху – «Движение карабахских армян»

Члены «Движения карабахских армян» выступили с обращением, в котором выразили озабоченность в связи с попытками некоторых политических кругов ввергнуть Армению в хаос и пучину новой войны в Карабахе.
Агентство «Интерфакс-Азербайджан» приводит текст обращения:
«В связи с обострившейся политической обстановкой в Армении призываем армянский народ к сдержанности, мудрости терпимости, не доводить противостояние до черты, которая может привести к гражданской войне. Армянский народ в своей истории уже был и опять стал жертвой горе-политиков, которые используют его в своих и внешних интересах. По вине политиканов на протяжении многих лет мирно не решался конфликт в Карабахе, который в итоге обернулся войной и человеческими жертвами в 2020 году. В результате решения конфликта у Армении появился серьезный исторический шанс разблокировать свои границы с Азербайджаном и Турцией, стать частью новых транзитных и экономических проектов. Эти намеченные, совместные экономические проекты выгодны для Армении, поскольку в стране десятки тысяч безработных граждан и затяжная стагнация в экономике.
Просим граждан Армении сделать правильный выбор и мирно разрешить это внутриполитическое противостояние. Вызывают обеспокоенность попытки представителей прежней власти в лице клана Кочарян-Саргсян ввергнуть Армению в хаос, и попытаться прийти к власти на волне реваншистских лозунгов, обещая новую войну, а точнее новую трагедию армянскому народу в Карабахе. Кто бы не был во главе государства надо придерживаться хрупкой стабильности, мирного договора, подписанного главами Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 ноября 2020 года. Этот договор, в первую очередь, в интересах самой же Армении».
Обращение подписали сопредседатель «Гражданской Платформы мира между Арменией и Азербайджаном» Артур Агаджанов, Валерий Ерицян, Георгий Аракелян, Лева Яхшибеков, Карина Ерицян и другие активисты «Движения карабахских армян».
Р.Ахмедов
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