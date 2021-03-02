Литва хочет до июля договориться с Латвией и Эстонией о блокаде электроэнергии с БелАЭС

Литва предложила балтийским соседям откорректированную методику торговли электроэнергией с Россией, и надеется до конца июня договориться с ними о блокаде электроэнергии с Белорусской АЭС, заявил министр энергетики страны Дайнюс Крейвис.
"Мы сегодня представили новую возможную методику, ее основные принципы (...) Ее главный принцип заключается в том, что попадание электроэнергии, которой будет вестись торговля на рынках стран Балтии, возможно только через физические сечения, провода Латвии и Эстонии (...) Торговля физическим потоком, который идет через границу Литвы, не осуществляется", - сказал Крейвис во вторник журналистам.
"Мы уже сегодня обратились в комиссию (Еврокомиссию - BNS), чтобы как можно скорее было созвано трехсторонне заседание плана объединения балтийского энергетического рынка (BEMIP) Балтии и ЕК, на котором мы и внесем новую методику, и обсудим ее", - сказал министр.
По словам Крейвиса, предусмотрен и альтернативный план, на случай, если не удастся договориться с латышами и эстонцами. "В таком случае Литва оставляет за собой возможность начать применять предусмотренные в этом варианте "B" правовые и технические меры, которые позволят провести в жизнь закон, направленный против БелАЭС", - сказал Крейвис.
Комиссия по синхронизации электроэнергетической системы во главе с премьером Литвы Ингридой Шимоните во вторник заслушала информацию о потоках электроэнергии с БелАЭС и возможностях предотвращения торговли ею, одобрив принципы новой трехсторонней методики.
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