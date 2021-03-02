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ТЭК 02.03.2021 19:00

Литва хочет до июля договориться с Латвией и Эстонией о блокаде электроэнергии с БелАЭС

Литва предложила балтийским соседям откорректированную методику торговли электроэнергией с Россией, и надеется до конца июня договориться с ними о блокаде электроэнергии с Белорусской АЭС, заявил министр энергетики страны Дайнюс Крейвис.

"Мы сегодня представили новую возможную методику, ее основные принципы (...) Ее главный принцип заключается в том, что попадание электроэнергии, которой будет вестись торговля на рынках стран Балтии, возможно только через физические сечения, провода Латвии и Эстонии (...) Торговля физическим потоком, который идет через границу Литвы, не осуществляется", - сказал Крейвис во вторник журналистам.

"Мы уже сегодня обратились в комиссию (Еврокомиссию - BNS), чтобы как можно скорее было созвано трехсторонне заседание плана объединения балтийского энергетического рынка (BEMIP) Балтии и ЕК, на котором мы и внесем новую методику, и обсудим ее", - сказал министр.

По словам Крейвиса, предусмотрен и альтернативный план, на случай, если не удастся договориться с латышами и эстонцами. "В таком случае Литва оставляет за собой возможность начать применять предусмотренные в этом варианте "B" правовые и технические меры, которые позволят провести в жизнь закон, направленный против БелАЭС", - сказал Крейвис.

Комиссия по синхронизации электроэнергетической системы во главе с премьером Литвы Ингридой Шимоните во вторник заслушала информацию о потоках электроэнергии с БелАЭС и возможностях предотвращения торговли ею, одобрив принципы новой трехсторонней методики.

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Тэги: ЛИТВА, БАЛТИЯ, БЕЛОРУССИЯ, АЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]