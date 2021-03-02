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Регион 02.03.2021 18:41

Грузия в марте ждет получения через COVAX первой партии вакцины против COVID-19

Грузия ожидает получить первую партию вакцины против коронавируса COVID-19 в текущем месяце, заявил во вторник на брифинге глава Национального центра по контролю за заболеваниями республики Амиран Гамкрелидзе.

По его информации, средства на закупку вакцин через платформу COVAX в размере $575 тыс. уже перечислены.

Он отметил, что, скорее всего, в страну поступит вакцина AstraZeneca.

Также Гамкрелидзе рассказал о переговорах по поставкам в Грузию новой американской вакцины Novavax, которая, по его словам, как ожидается, через два месяца будет размещена на COVAX.

Что касается вакцины Pfizer (более 29 тысяч доз), которую Грузия рассчитывала получить еще в феврале, то, как заявил Гамкрелидзе, он уверен, что она поступит в страну очень скоро. По его словам, с Pfizer будут проведены переговоры.

На прошлой неделе в Национальном центре по контролю за заболеваниями Грузии высказали мнение, что распределение вакцин по странам осуществляется несправедливо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ВАКЦИНА, ОЖИДАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]