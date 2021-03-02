Грузия в марте ждет получения через COVAX первой партии вакцины против COVID-19

Грузия ожидает получить первую партию вакцины против коронавируса COVID-19 в текущем месяце, заявил во вторник на брифинге глава Национального центра по контролю за заболеваниями республики Амиран Гамкрелидзе.
По его информации, средства на закупку вакцин через платформу COVAX в размере $575 тыс. уже перечислены.
Он отметил, что, скорее всего, в страну поступит вакцина AstraZeneca.
Также Гамкрелидзе рассказал о переговорах по поставкам в Грузию новой американской вакцины Novavax, которая, по его словам, как ожидается, через два месяца будет размещена на COVAX.
Что касается вакцины Pfizer (более 29 тысяч доз), которую Грузия рассчитывала получить еще в феврале, то, как заявил Гамкрелидзе, он уверен, что она поступит в страну очень скоро. По его словам, с Pfizer будут проведены переговоры.
На прошлой неделе в Национальном центре по контролю за заболеваниями Грузии высказали мнение, что распределение вакцин по странам осуществляется несправедливо.
Военнослужащие Азербайджана на границе с Арменией и в Карабахе получат временные надбавки
Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2881
Клан Кочарян-Саргсян вновь пытается ввергнуть Армению в хаос и прийти к власти на волне реваншистских лозунгов по Карабаху – «Движение карабахских армян»
Техкомитет ОПЕК+ обсудил вариант роста нефтедобычи в апреле на 1,5 млн б/с с учетом роста в Саудовской Аравии
Татнефть в феврале снизила добычу на 14,2% год к году, на 8,9% к январю
РФ и Турция в 2020г на 24,2% увеличили взаимную торговлю продукцией АПК
Евровидение-2021 пройдет в офлайн-формате, решение о присутствии зрителей еще не принято
Коронавирус отбил у путешественников страсть к приключениям - исследование
В Азербайджане число случаев COVID-19 за сутки увеличилось в 2,8 раза
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Caspian Energy Club организовал очередной «Online Round Table»
ВТБ (Азербайджан) запустил акцию «Плати смартфоном-получи кэшбэк»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам