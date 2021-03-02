Зеленский вакцинировался от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca

Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19.

"Бояться нечего, подаю собственный пример", - написал президент во вторник на своей странице в Instagram.

В соцсети Twitter Зеленский отметил, что вакцинировался на передовой с украинскими военнослужащими как главнокомандующий.

"Та же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена 1-й в Украину, и которую получили миллионы людей во всем мире", - добавил он.