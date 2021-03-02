Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.044 RUR   0.0229 GBR   2.3606 TRY   0.233

Цена на нефть

01.03 $/bbl   WTI 60.64 -0.86 Brent 63.69 -0.73

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 02.03.2021 21:45

Зеленский вакцинировался от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca

Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19.

"Бояться нечего, подаю собственный пример", - написал президент во вторник на своей странице в Instagram.

В соцсети Twitter Зеленский отметил, что вакцинировался на передовой с украинскими военнослужащими как главнокомандующий.

"Та же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена 1-й в Украину, и которую получили миллионы людей во всем мире", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ВАКЦИНАЦИЯ, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


Зеленский благодарит Байдена за позицию по Крыму Ближайшая цель Украины - получить План действий по членству в НАТО, заявляет Зеленский Заболевший коронавирусом Зеленский говорит, что чувствует себя хорошо Президент Украины видит заговор старых элит в решении Конституционного суда по национальному антикоррупционному ведомству В рамках визита Зеленского в Лондон планируется подписать соглашение о сотрудничестве в сфере обороны Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины - Зеленский

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]