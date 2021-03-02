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СНГ 02.03.2021 18:16

Узбекистан отправил в Россию более 3,2 тыс. трудовых мигрантов с начала 2021г

Из Узбекистана за минувшие два месяца 2021 года в рамках оргнабора для работы за рубеж отправлено почти 4 тысячи граждан, сообщила во вторник пресс-служба агентства трудовой миграции республики.

"В результате переговоров с работодателями в условиях пандемии в январе-феврале осуществлен организованный набор и отправка на работу за рубеж около четырех тысяч граждан Узбекистана", - говорится в сообщении.

По данным агентства, больше всего трудовых мигрантов направлено в Россию - 3 тыс. 209 человек. Помимо этого, граждане страны выехали на работу в Казахстан, Южную Корею и ОАЭ.

"Все выехавшие будут работать на заранее определенных объектах с учетом карантинных ограничений", - отметили в агентстве.

Ранее пресс-служба министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана сообщала, что компании "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой" в 2021 году в рамках оргнабора привлекут 14 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана для работы на строительных объектах в Москве и Подмосковье. Отмечалось, что нужны электросварщики, монтажники-сантехники, каменщики, арматурщики, формовщики, стропальщики и отделочники.

Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. В сентябре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, предусматривающее улучшение уровня профессиональной и языковой подготовки, выезжающих на работу в РФ граждан по оргнабору.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана готовы предварительно прививать трудовых мигрантов вакциной "Спутник V" (центр им. Гамалеи).

По последним данным, на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет 34,5 млн человек, находятся около 2,5 млн человек (более 20% экономически активного населения), в том числе - порядка 1,5 млн человек в РФ.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИГРАНТЫ, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]