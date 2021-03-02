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Дальнее зарубежье 02.03.2021 19:32

В Ираке начинают вакцинацию от COVID-19 китайским препаратом Sinopharm

В Ираке во вторник стартует массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 препаратом китайской компании Sinopharm, который ранее она поставила в страну, сообщают региональные СМИ со ссылкой на иракский Минздрав.

"Дозы доставят в три главные больницы Багдада и, возможно, в некоторые провинции", - цитируют СМИ слова представителя Минздрава Сейфа аль-Бадра.

"Мы начнем вакцинацию сегодня, во вторник", - подчеркнул он.

По данным Минздрава, Ирак получил 50 тыс. доз китайской вакцины.

Сначала вакцинацию пройдут приоритетные группы - работники служб здравоохранения, силы безопасности, а также пожилые люди.

Отмечается, что прививку можно получить бесплатно.

В Минздраве также объявили, что достигли договоренности с китайским послом в Багдаде по приобретению еще 2 млн доз вакцины.

Пресса приводит слова главы Минздрава Ирака Хасана аль-Тамими, который сообщил, что Багдад также заключил соглашения по приобретению вакцины англо-шведской компании AstraZeneca и препарата производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Ранее Уханьский институт биологоческой продукции, который занимался разработкой вакцины Sinopharm, сообщил, что в ходе третьей стадии клинических испытаний после двух прививок вакцина Sinopharm показала эффективность в 72,51% случаев.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Ираке с начала пандемии COVID-19 диагностировали более 699 тыс. заражений, свыше 13 тыс. инфицированных коронавирусом скончались. При этом зарегистрировано более 639,6 тыс. случаев выздоровления от COVID-19.

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Тэги: ИРАК, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]