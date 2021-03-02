Военнослужащие Азербайджана на границе с Арменией и в Карабахе получат временные надбавки

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что военнослужащим, проходящим службу на границе с Арменией, а также на азербайджанских территориях, находящихся в зоне ответственности российских миротворцев, будут выплачивать временную надбавку к заработной плате.

«Согласно приказу министра обороны, 100%-ную надбавку к зарплате будут получать военнослужащие, проходящие службу на госгранице с Арменией, а также на территориях, соприкасающихся с зоной ответственности российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство также сообщает, что военнослужащим, проходящим службу на территориях в Карабахе, освобожденных от оккупации и в настоящее время лишенных инфраструктуры, определены надбавки в размере 50%.

При этом Минобороны подчеркивается, что военнослужащие получат надбавки, включая за январь и февраль 2021 года.

Х.Насирзаде