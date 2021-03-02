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Бизнес и законодательство 02.03.2021 18:17

Поступления по обязательному соцстрахованию в январе-феврале увеличились почти на 9% - Джаббаров

Сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование в январе-феврале 2021 года на 8,8% превысили показатель аналогичного периода прошлого года, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Реформы на рынке труда, направленные на повышение прозрачности, рассчитаны на долгосрочные цели. За 2 месяца 2021 года поступления по соцстрахованию увеличились на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления сверх прогноза составили 65,4 млн манатов», - написал Джаббаров в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СОЦСТРАХОВАНИЕ, СБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]