Поступления по обязательному соцстрахованию в январе-феврале увеличились почти на 9% - Джаббаров

Сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование в январе-феврале 2021 года на 8,8% превысили показатель аналогичного периода прошлого года, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Реформы на рынке труда, направленные на повышение прозрачности, рассчитаны на долгосрочные цели. За 2 месяца 2021 года поступления по соцстрахованию увеличились на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления сверх прогноза составили 65,4 млн манатов», - написал Джаббаров в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Р.Ахмедов