Администрация США обещает и дальше вводить санкции против РФ

Администрация президента США Джо Байдена намерена и в дальнейшем вводить санкции против России, в частности, за нарушения прав человека, сообщает агентство Bloomberg.
По его данным, в администрации США указали, что "сегодня - только начало, будут еще санкции".
"США хотят показать, что за нарушение прав человека будут меры", - пишет агентство.
В частности, согласно данным Bloomberg, в ближайшие недели может быть объявлено о мерах за кибератаку на SolarWinds.
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