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Дальнее зарубежье 02.03.2021 18:20

Администрация США обещает и дальше вводить санкции против РФ

Администрация президента США Джо Байдена намерена и в дальнейшем вводить санкции против России, в частности, за нарушения прав человека, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, в администрации США указали, что "сегодня - только начало, будут еще санкции".

"США хотят показать, что за нарушение прав человека будут меры", - пишет агентство.

В частности, согласно данным Bloomberg, в ближайшие недели может быть объявлено о мерах за кибератаку на SolarWinds.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПОДХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]