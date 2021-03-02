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Дальнее зарубежье 02.03.2021 22:36

Президент Черногории призвал запретить въезд в страну без тестов на коронавирус

Президент Черногории Мило Джуканович в связи с ухудшением эпидемической обстановки призвал запретить въезд в страну без тестов ПЦР на коронавирус, сообщает телерадиокомпания Черногории.

"Здоровье граждан Черногории находится в серьезной опасности. Ужасающее количество больных и умерших от коронавируса требует введения новых мер. Граница должна быть закрыта для тех, кто не может предоставить отрицательный тест на коронавирус. Также необходимо ускорить иммунизацию населения", - сказал Джуканович.

По его словам, за 11 месяцев от коронавируса умерли более тысячи черногорских граждан. Для небольшой страны это значительный показатель, подчеркнул глава государства.

"Нам нужно вернуться к ответственному поведению, как было во время первой волны пандемии. Государственные институты должны забыть разногласия и соблюдать противоэпидемиологические меры", - заявил Джуканович.

На данный момент Черногория открыта для туристов со всего мира, никаких требований в связи с COVID-19 к гостям там не предъявляют.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, ВЪЕЗД, ПРАВИЛА, УЖЕСТОЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]