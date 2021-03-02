Президент Черногории призвал запретить въезд в страну без тестов на коронавирус

Президент Черногории Мило Джуканович в связи с ухудшением эпидемической обстановки призвал запретить въезд в страну без тестов ПЦР на коронавирус, сообщает телерадиокомпания Черногории.
"Здоровье граждан Черногории находится в серьезной опасности. Ужасающее количество больных и умерших от коронавируса требует введения новых мер. Граница должна быть закрыта для тех, кто не может предоставить отрицательный тест на коронавирус. Также необходимо ускорить иммунизацию населения", - сказал Джуканович.
По его словам, за 11 месяцев от коронавируса умерли более тысячи черногорских граждан. Для небольшой страны это значительный показатель, подчеркнул глава государства.
"Нам нужно вернуться к ответственному поведению, как было во время первой волны пандемии. Государственные институты должны забыть разногласия и соблюдать противоэпидемиологические меры", - заявил Джуканович.
На данный момент Черногория открыта для туристов со всего мира, никаких требований в связи с COVID-19 к гостям там не предъявляют.
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