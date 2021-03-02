Goldman Sachs видит начало структурного «бычьего» тренда на сырьевых рынках

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. видят начало "бычьего" тренда на сырьевых рынках, отмечая структурный дефицит практически каждого вида сырья, за исключением какао-бобов и цинка.

"Локдауны ограничили потребление товаров и услуг, что создало дополнительный спрос как со стороны домохозяйств, так и со стороны государств, стремящихся простимулировать экономическую активность при минимизации распространения коронавируса", - говорится в обзоре аналитиков Goldman Sachs во главе с Джеффри Карри.

Как отмечают эксперты, "бычий" тренд на сырьевых рынках обусловлен ростом спроса, а не проблемами с предложением. Здесь они выделяют три фактора, поддерживающих спрос, - политику перераспределения ресурсов, активизацию инициатив в сфере защиты окружающей среды, а также изменения в цепочках поставок.

В частности, они отмечают, что методы воздействия государств на экономику изменились, приводя в пример масштабные программы стимулов в США, инициативы Евросоюза в сфере "зеленой" экономики и ускорившийся цикл пополнения запасов сырья в Китае.

Как КНР, так и США своими действиями поспособствовали разрыву ключевых цепочек поставок: Китай уже дал понять, что планирует ограничить экспорт редкоземельных металлов, в то время как США намерены пересмотреть цепи поставок для ключевых товаров, включая полупроводниковые компоненты, отмечают эксперты Goldman Sachs.

"Мы ожидаем, что предложение на сырьевых рынках будет следовать за спросом, но не сможет соответствовать ему, что создаст соответствующее инфляционное давление, даже на нефтяном рынке. Более того, сырьевые товары являются ключевым связующим звеном между растущим спросом, ослаблением доллара и инфляцией, и именно поэтому они считаются наилучшим инструментом для хеджирования рисков инфляции", - говорится в обзоре.

С начала 2021 года нефть WTI подорожала на 26%, медь - на 18%, природный газ - на 12%, пшеница - на 3%. Золото, тем временем, подешевело на 9,5%.