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Туризм 02.03.2021 22:12

Британия рассчитывает в 2021 году увеличить иностранный турпоток на 21%

Великобритания рассчитывает в 2021 году увеличить иностранный турпоток на 21% по сравнению с прошлым годом, до 11,7 млн прибытий, но до уровня 2019 года еще далеко, сообщил во вторник глава отдела исследований национального офиса по туризму Великобритании VistiBritain Ричард Николс.

"Наш последний прогноз по въездному туризма в 2021 году предполагает рост турпотока на 21% по сравнению с 2020 годом, до 11,7 млн прибытий. При этом он останется ниже уровня 2019 года на 71%. Расходы иностранных туристов, как ожидается, составят 6,6 млрд фунтов, что на 16% выше, чем в 2020 году, но на 77% меньше, чем в 2019", - сказал он в ходе онлайн-выставки ExploreGB.

По словам Николса, эти цифры легко могут быть пересмотрены в сторону снижения в зависимости от ситуации c пандемией.

"Ключевым вопросом для возобновления туризма сейчас становится вакцинация. От того, как она будет идти в разных странах, будет зависеть и реализация наших прогнозов по турпотоку. В ближайшие несколько месяцев мы вряд ли увидим рост числа туристов. Прогнозы для Европы предполагают начало восстановления во второй половине года, но до уровня заметно ниже доэпидемического. Процесс возвращения туристов из далеко расположенных стран будет еще более медленным и явно различающимся от страны к стране", - добавил эксперт.

Внутренний туризм, по его словам, будет восстанавливаться быстрее иностранного, что уже показало лето 2020 года.

"По прогнозам Oxford Economics, въездной туризм в Великобританию не восстановится до доковидного уровня раньше 2025 года, а расходы туристов в стране - раньше 2027 года", - подчеркнул Николс.

Он отметил, что уровень бронирования билетов в Великобританию остается катастрофически низким. В феврале он был ниже уровня аналогичного месяца 2020 года на 97%.

В конце февраля правительство Великобритании опубликовало дорожную карту, в соответствии с которой планирует снимать эпидемические ограничения, в том числе, для международного туризма. Как следует из документа, 12 апреля рабочая группа Travel Taskforce под руководством министров транспорта и здравоохранения представит доклад с рекомендациями, направленными на то, чтобы как можно быстрее открыть границы, минимизировав риск завоза новых случаев коронавируса. После этого правительство определит сроки возобновления международных путешествий, но это произойдет не раньше 17 мая.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТУРИЗМ, ПЛАНЫ


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