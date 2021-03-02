Число долларовых миллиардеров в КНР превысило 1 тыс., Джек Ма потерял статус богатейшего человека

Китай стал первой страной в мире, где количество долларовых миллиардеров превысило 1 тыс., свидетельствует рейтинг China Rich List шанхайского исследовательского института Hurun.
На начало 2021 года количество миллиардеров в КНР составляло 1,058 тыс., за минувший год их число увеличилось на 259 человек.
В целом, согласно рейтингу Hurun, число миллиардеров по всему миру в 2020 году выросло на 412 и достигло рекордных 3,228 тыс.
Основатель Alibaba Group Holding Ltd. Джек Ма потерял статус богатейшего человека Китая и опустился на четвертое место в рейтинге. Состояние Ма и его семьи за минувший год увеличилось на 22%, до 360 млрд юаней ($55,6 млрд).
Ма, являющийся председателем правления Alibaba и контролирующий крупнейшую в Китае компанию сферы финансовых технологий Ant Group, практически пропал из публичного поля зрения осенью прошлого года, после того как выступил с критикой действий китайских властей в сфере финансового регулирования.
Богатейшим человеком Китая с состоянием в 550 млрд юаней ($85 млрд) является владелец крупнейшего в КНР производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань. Второе и третье место в списке занимают основатели Tencent Holdings Ltd. Пони Ма (480 млрд юаней) и оператора платформы торговли сельскохозяйственной продукцией Pinduoduo Inc. Колин Хуан (450 млрд юаней).
Чжун Шаньшань также вошел в список 10 богатейших людей планеты, который возглавили основатели Tesla Inc. Илон Маск и Amazon.com Inc. Джефф Безос, заняв в нем 7-е место.
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