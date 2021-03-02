РФ и Турция в 2020г на 24,2% увеличили взаимную торговлю продукцией АПК

Россия и Турция в 2020 году увеличили взаимную торговлю продукцией АПК на 24,2%, до $4,749 млрд, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

В январе этого года товарооборот увеличился на 16,2% и составил $446,5 млн. Российский экспорт в Турцию вырос на 25,9%, до $300,5 млн, импорт продукции из Турции увеличился на 0,2%, до $146 млн.

В 2020 году Россия экспортировала в Турцию 12,8 млн тонн агропродукции на $3,138 млрд (на 26% больше, чем годом ранее). На долю этой страны пришлось 10,3% экспорта российской продукции АПК. Основу экспорта в стоимостном выражении составили пшеница (53,8% от общего объема поставок), подсолнечное масло (14,5%), подсолнечник (7,5%). Кроме того, на турецкий рынок экспортировались отруби и другая продукция переработки зерна и бобовых (4,7%), а также кукуруза (3,7%).

Как поясняет "Агроэкспорт", поставки пшеницы увеличились на $312,8 млн, подсолнечного масла - на $116,7 млн, подсолнечника - на $112 млн.

В январе этого года российский экспорт в Турцию вырос на 25,9%, или на $61,9 млн. В частности, поставки подсолнечного масла увеличились на $64,4 млн, пшеницы - на $52,8 млн. В то же время экспорт ячменя снизился на $29,4 млн, поставки подсолнечника прекратились.

По оценке центра, потенциал экспорта российской продукции АПК в Турцию к 2030 году оценивается в $4,2 млрд. Ключевым продуктом останется пшеница. Хорошие возможности для увеличения поставок имеют зернобобовые, в частности, сушеные чечевица, фасоль и нут. Пока их доля в импорте Турции не превышает 7%.

Центр также сообщил, что РФ в 2020 году импортировала из Турции 1,6 млн тонн продукции АПК на $1 млрд 611 млн. Больше всего ввезено цитрусовых (31,4% от общего импорта), абрикосов, персиков, вишни, черешни, сливы (16%)