Вашингтон не стремится ни ухудшить, ни перезапустить отношения с Москвой - Белый дом

США осознают, что введенные во вторник санкции против России не решат все проблемы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сегодняшнее объявление было сделано в координации с ЕС, мы не воспринимаем эти санкции как способ решения всех проблем", - сказала Псаки на брифинге.

"Мы ожидаем, что отношения с Россией по-прежнему будут для нас вызовом, мы готовы к этому. Мы не стремимся перезапустить наши отношения, но мы также не стремимся к эскалации", - отметила она.

Пресс-секретарь также указала, что администрация США "продолжает процесс по рассмотрению возможности предпринять новые ответные шаги в ответ на действия России".