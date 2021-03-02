Вашингтон не стремится ни ухудшить, ни перезапустить отношения с Москвой - Белый дом

США осознают, что введенные во вторник санкции против России не решат все проблемы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Сегодняшнее объявление было сделано в координации с ЕС, мы не воспринимаем эти санкции как способ решения всех проблем", - сказала Псаки на брифинге.
"Мы ожидаем, что отношения с Россией по-прежнему будут для нас вызовом, мы готовы к этому. Мы не стремимся перезапустить наши отношения, но мы также не стремимся к эскалации", - отметила она.
Пресс-секретарь также указала, что администрация США "продолжает процесс по рассмотрению возможности предпринять новые ответные шаги в ответ на действия России".
Военнослужащие Азербайджана на границе с Арменией и в Карабахе получат временные надбавки
Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2881
Клан Кочарян-Саргсян вновь пытается ввергнуть Армению в хаос и прийти к власти на волне реваншистских лозунгов по Карабаху – «Движение карабахских армян»
Марокко планирует увеличить поставки томатов в РФ, гарантирует их безопасность
МВФ может отложить обзор программы stand-by для Украины на III-IV кварталы - BofA
РФ и Индия создают рабочую группу по газу в рамках межправкомиссии
Британия рассчитывает в 2021 году увеличить иностранный турпоток на 21%
Евровидение-2021 пройдет в офлайн-формате, решение о присутствии зрителей еще не принято
Коронавирус отбил у путешественников страсть к приключениям - исследование
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Caspian Energy Club организовал очередной «Online Round Table»
ВТБ (Азербайджан) запустил акцию «Плати смартфоном-получи кэшбэк»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам