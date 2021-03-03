В Эстонии ужесточают ограничения из-за COVID-19

Правительство Эстонии приняло решение принять расширенные ограничения в связи с распространением заболеваемости коронавирусом, новые правила начнут действовать с 6 марта, сообщила в среду пресс-служба правительства.

"Принимая решение о введении дополнительных ограничений мы учитывали то обстоятельство, что заражение происходит особенно интенсивно в социально активных возрастных группах - среди людей работоспособного возраста и молодежи. Доступность медицинской помощи в Эстонии уже уменьшилась, и нагрузка на больницы приближается к критической черте. Наша цель в сложившейся ситуации - обеспечить работоспособность эстонской системы здравоохранения", - сказала премьер-министр Кая Каллас.

Так, для предприятий общественного питания и торговых центров будет действовать правило заполнять помещения не более, чем на 25%. В выходные дни предприятия торговли и общепита должны быть закрыты, в будние дни предприятия общественного питания должны закрываться в 18.00, позже разрешено продавать еду навынос. Открытыми могут оставаться продуктовые магазины и магазины, продающие товары первой необходимости, например, аптеки и оптики, а также магазины, совершать покупки в которых можно, не выходя из машины (драйв-ин). Для мест торговли под открытым небом, например, рынков, начнет действовать требование обеспечивать дистанцию между клиентами.

С 15 марта учащимся, которые в 2021 году сдают выпускные экзамены в основной школе или государственные экзамены, разрешено учиться контактно два дня в неделю.

Спортивные соревнования и мероприятия, пропагандирующие подвижный образ жизни, разрешены только для профессиональных спортсменов. Мероприятия, пропагандирующие подвижный образ жизни, могут проводиться также для людей с особыми потребностями.

Правительство Эстонии пообещало принять на этой неделе решение о дополнительных мерах поддержки для пострадавших от кризиса секторов.

С начала пандемии в Эстонии с численностью населения в 1,3 млн человек выявлено 67 739 случаев заболевания Covid-19. За минувшую неделю в стране были зафиксированы три антирекорда заболеваемостью коронавирусом, в последние недели суточный прирост заразившихся превышает тысячу человек. В стране испытывается резкий дефицит вакцин, в больницах заканчиваются свободные койко-места для заболевших,