Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0547 RUR   0.023 GBR   2.3736 TRY   0.2313

Цена на нефть

02.03 $/bbl   WTI 59.75 -0.89 Brent 62.70 -0.99

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.03.2021 13:48

В Саудовской Аравии намерены вакцинировать от COVID-19 весь персонал, обеспечивающий хадж

Медицинские службы Саудовской Аравии планируют вакцинировать от коронавируса COVID-19 весь медицинский персонал и волонтеров, которые будут помогать в организации хаджа в 2021 году, сообщает в среду газета The National, публикуемая в Абу-Даби.

Представитель Минздрава королевства из Мекки сообщил газете, что ведомство распространило соответствующий внутренний меморандум. В то же время, отметил он, определенного решения относительно обязательности вакцинации для паломников пока что не принято.

The National напоминает, что ранее в региональных СМИ появлялась информация, будто саудовские власти потребуют от всех участников хаджа прививаться от COVID-19.

При этом пока неясно, сколько паломников допустят на хадж в 2021 году. В 2020 года из-за пандемии в хадже приняли участие лишь около 1 тыс. человек, уже находившихся на территории королевства. Благодаря принятым мерам безопасности в ходе хаджа случаев инфицирования коронавирусом отмечено не было. Для сравнения: в 2019 году в Саудовскую Аравию на хадж прибыли 2,5 млн человек.

В октябре 2020 года власти разрешили подданным и постоянно проживающим в стране иностранцам совершать умру - малое паломничество в Мекку. С тех пор ее совершили 5 млн человек, и за счет строгости организации случаев COVID-19 в ходе мероприятий выявлены не было, указывает The National

Тем временем, отмечает издание, Эр-Рияд планирует вакцинировать к концу 2021 года 70% населения королевства, составляющего примерно 34,2 млн человек. Пока что вакцину получили 885 тыс. человек. Бесплатная вакцинация осуществляется препаратами Pfizer-BioNTech и AstraZeneca.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Саудовской Аравии за время пандемии выявили более 355 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 6,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, ХАДЖ, ВАКЦИНАЦИЯ


Похожие новости


В Саудовской Аравии начинается хадж, из-за пандемии в нем примут участие лишь около 1 тыс. паломников В хадже в этом году смогут принять участие только несколько тысяч паломников В хадже в этом году сможет принять участие строго ограниченное число иностранных паломников В Саудовской Аравии призвали паломников пока не готовиться к хаджу Мусульмане начали совершать обряды хаджа в Мекке Иранские паломники прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа на фоне оттепели в отношениях между странами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]