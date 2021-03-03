Японский бизнесмен намерен пригласить восемь человек в полет вокруг Луны

Японский бизнесмен Юсаку Маэдзава объявил о конкурсе, по итогам которого он отберет восемь человек для совместного полета вокруг Луны в 2023 году.
"Я Юсаку Маэдзава, организатор проекта dearMoon. Прошло два года, как я объявил о нем, и сегодня я хочу поделиться одной важной новостью: я приглашаю вас присоединиться ко мне - восемь человек из разных стран мира. Всего на корабле будут от 10 до 12 человек, но я с собой возьму восемь", - сказал он в видеообращении, размещенном на его Youtube-канале.
"Эта миссия состоится через два года - в 2023 году. Как, может быть, вы знаете, мы полетим на ракете Starship, которую сейчас разрабатывают в SpaceX. Полет до Луны займет три дня, мы облетим ее, и еще три дня уйдет на то, чтобы добраться домой", - продолжил он.
"Я оплачиваю все путешествие. Я выкупаю все места, так что это будет частное путешествие. Надеюсь, мы все вместе сможем сделать так, чтобы все было здорово", - добавил бизнесмен.
По словам Маэдзавы, он хотел бы пригласить в полет творческих людей.
"Если вы считаете себя творческой личностью, то вот два ключевых условия: во-первых, вы считаете, что каким-либо образом можете помочь другим людям и обществу в целом, во-вторых, вы должны чувствовать себя способным разделять чаяния людей, которые полетят вместе с вами", - заявил Маэдзава.
Юсаку Маэдзава - японский бизнесмен, основатель компании Zozo Inc., является 14-м богатейшим человеком в Японии.
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