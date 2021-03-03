Перевод в Киргизии одного из крупнейших наркобаронов в мире под домашний арест вызвал озабоченность США

Посольство США в Киргизии обеспокоено освобождением из-под стражи криминального "авторитета" Камчы Кольбаева, говорится в заявлении посла Дональда Лу, распространенном в среду пресс-службой диппредставительства.

"США глубоко озабочены освобождением главаря транснациональной организованной преступной группировки Камчы Кольбаева, осужденного за убийство, преступная сеть которого занимается незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, торговлей оружием и другими видами преступной деятельности, представляющими опасность", - заявил посол.

По его словам, сеть по незаконному распространению наркотиков Кольбаева отравляет детей в Центральной Азии, России и Европе, поэтому ранее Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере $1 млн за информацию, ведущую к разрушению этой преступной сети.

В американском посольстве добавили, что на встрече с руководством Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Лу повторил обязательство США поддерживать усилия правоохранительных органов республики по расследованию и привлечению к ответственности Кольбаева.

Посол также заявил о намерении Вашингтона увеличить размер вознаграждения, предлагаемого за разрушение преступной сети Кольбаева.

Накануне Бишкекский городской суд отпустил криминального "авторитета" Камчы Кольбаева под подписку о невыезде.

В пресс-службе ГКНБ отметили, что Кольбаев не может выезжать за пределы места жительства - города Чолпон-Ата Иссык-Кульского района.

"Контроль за соблюдением взятого обязательства возложена на ГКНБ страны. В случае нарушения указанной подписки, в отношении Кольбаева будет применена более строгая мера пресечения", - сообщили в ГКНБ.

Кольбаев был задержан 22 октября 2020 года в Бишкеке.

24 февраля Первомайский районный суд Бишкека продлил срок содержания под стражей Кольбаева до 22 марта. Это решение было обжаловано в вышестоящей инстанции.

В 2012 году спецслужбы США включили Кольбаева в список крупнейших наркобаронов в мире. В 2017 году власти США внесли в "черный список" имена 10 криминальных "авторитетов" из стран бывшего СССР, в числе которых был и Кольбаев. В случае обнаружения собственности лиц из "черного списка" на территории США она подлежит аресту.

По данным Минфина США, Кольбаев, который входит в международную преступную группировку "Братский круг", занимается взяточничеством, торговлей людьми, а также другой незаконной деятельностью.