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Бизнес и законодательство 03.03.2021 13:56

Предприниматели из Брянской области планируют найти партнеров в Азербайджане

Деловые люди Брянской области РФ заинтересованы в развитии совместного бизнеса в Азербайджане, сообщает Торговое представительство РФ в Азербайджане.

Согласно информации, в рамках налаживания предпринимательских связей в марте текущего года состоится онлайн бизнес-миссия.

«С 5 по 25 марта при поддержке Торгового представительства России в Азербайджане состоится онлайн бизнес-миссия предприятий Брянской области в Азербайджан. Мероприятие, организованное под эгидой Департамента экономического развития Брянской области и Брянского областного центра «Мой бизнес» объединит компании, заинтересованные в сотрудничестве с предпринимателями из Азербайджанской Республики», - сообщает Торговое представительство.

В бизнес-миссии примут участие предприниматели, занятые в сфере транспорта, металлургической промышленности, строительства.

Торговое представительство также сообщает, что в ходе бизнес-миссии российским бизнесменам проведут консультации, предоставят предприятиям практические рекомендации по поиску контрагентов в Азербайджане и ведению бизнеса в стране.

Кроме того, будут организованы индивидуальные переговоры между заинтересованными сторонами из Азербайджана и Брянской области.

«Предприятия Брянской области имеют все шансы на завоевание азербайджанского рынка, и данная бизнес-миссия позволит брянским экспортерам объективно оценить свои возможности и подготовить наиболее привлекательное предложение для азербайджанских партнеров», - сказал торгпред России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, слова которого приводятся в сообщении.

Х.Насирзаде

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Тэги: БРЯНСК, МИССИЯ, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]