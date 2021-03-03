Предприниматели из Брянской области планируют найти партнеров в Азербайджане

Деловые люди Брянской области РФ заинтересованы в развитии совместного бизнеса в Азербайджане, сообщает Торговое представительство РФ в Азербайджане.
Согласно информации, в рамках налаживания предпринимательских связей в марте текущего года состоится онлайн бизнес-миссия.
«С 5 по 25 марта при поддержке Торгового представительства России в Азербайджане состоится онлайн бизнес-миссия предприятий Брянской области в Азербайджан. Мероприятие, организованное под эгидой Департамента экономического развития Брянской области и Брянского областного центра «Мой бизнес» объединит компании, заинтересованные в сотрудничестве с предпринимателями из Азербайджанской Республики», - сообщает Торговое представительство.
В бизнес-миссии примут участие предприниматели, занятые в сфере транспорта, металлургической промышленности, строительства.
Торговое представительство также сообщает, что в ходе бизнес-миссии российским бизнесменам проведут консультации, предоставят предприятиям практические рекомендации по поиску контрагентов в Азербайджане и ведению бизнеса в стране.
Кроме того, будут организованы индивидуальные переговоры между заинтересованными сторонами из Азербайджана и Брянской области.
«Предприятия Брянской области имеют все шансы на завоевание азербайджанского рынка, и данная бизнес-миссия позволит брянским экспортерам объективно оценить свои возможности и подготовить наиболее привлекательное предложение для азербайджанских партнеров», - сказал торгпред России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, слова которого приводятся в сообщении.
Х.Насирзаде
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