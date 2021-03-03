Россельхознадзор разрешил поставки томатов еще 19 предприятиям Азербайджана, яблок - 8

Россельхознадзор с 3 марта расширил список поставщиков томатов и яблок из Азербайджана.

Как сообщает служба, ввоз томатов разрешен еще с 19 предприятий, яблок - с восьми. Это решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных в ходе совместных видеоинспекций. Поставки будут осуществляться под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Списки новых поставщиков размещены на сайте Россельхознадзора.

Запрет на ввоз яблок и томатов из Азербайджана был введен 10 декабря 2020 года из-за обнаружения в них карантинных объектов. В рамках состоявшихся затем переговоров стороны прорабатывали вопрос о применении принципа регионализации при поставках этой продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает ввоз продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.

Б.Рустамбеков