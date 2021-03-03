Пашинян написал Мишустину о том, как должны дружить Ереван и Москва

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался за упрочение союзнических отношений с Россией, подчеркнув, что они отвечают интересам обеих стран.

По сообщению пресс-службы правительства Армении, Пашинян направил поздравительное послание главе правительства России Михаилу Мишустину в связи с его днем рождения.

"Сегодня хотел бы особо отметить Ваш личный вклад в развитие армяно-российских союзнических отношений, упрочение которых всецело соответствует коренным интересам братских народов наших стран", - говорится в послании армянского премьера.

В нем выражается уверенность, что "прочная дружба, взаимопонимание и доверие будут и далее способствовать насыщению всего комплекса межгосударственных отношений Армении и России новыми взаимовыгодными проектами".