В Microsoft обвинили поддерживаемую Китаем хакерскую группу в массированных кибератаках на США

Компания Microsoft объявила, что хакерская группа Hafnium, получающая поддержку властей КНР, несет ответственность за массовые кибератаки на различные учреждения США.
"Сегодня мы делимся информацией о спонсируемой государством угрозе, идентифицированной Центром Microsoft по обнаружению киберугроз (MSTIC) и называемой нами Hafnium. Hafnium действует из Китая, и мы впервые говорим об ее активности. Это умелая и искусная сила", - отмечается в заявлении вице-президента компании Тома Берта.
По сведениям Microsoft, Hafnium занималась кражей коммерческой информации у исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, учреждений высшего образования, оборонных подрядчиков, экспертно-аналитических центров в сфере политики и неправительственных организаций. Hafnium базируется в Китае, но ее операции осуществляются при помощи взятых в аренду серверов на территории США, отметили в Microsoft.
В Microsoft добавили, что уже выпустили обновления, которые позволят исправить пробелы в системах безопасности электронной почты, позволявшие хакерам получать несанкционированный доступ к данным.
В то же время в компании подчеркнули, что Hafnium ни в коей мере не связана с кибератаками на компанию SolarWinds: в конце февраля президент Microsoft Брэд Смит в ходе слушаний в комитете по разведке Сената США заявлял об имеющихся доказательствах причастности России к хакерской атаке на SolarWinds
В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.
Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.
Согласно данным агентства Bloomberg, Вашингтон в ближайшие недели может объявить о мерах против России за кибератаку на SolarWinds.
В Yashat fondu с декабря 2020 года поступило свыше 30 млн манатов
В Азербайджан прибыла военная делегация из Пакистана
Военнослужащие Азербайджана на границе с Арменией и в Карабахе получат временные надбавки
Huawei сократит выпуск смартфонов более чем вдвое в 2021г - данные поставщиков
Россия в 2023 г. начнет поставки топлива в Китай для реактора на быстрых нейтронах CFR-600
РФ в январе-феврале экспортировала в Азербайджан продукции АПК на $145 млн
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19
В Азербайджане от COVID-19 вакцинировалось 3,1% населения
Число заражений COVID-19 в мире превысило 114,7 млн, число жертв - 2,54 млн - университет Хопкинса
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Caspian Energy Club организовал очередной «Online Round Table»
ВТБ (Азербайджан) запустил акцию «Плати смартфоном-получи кэшбэк»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам