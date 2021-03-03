В Microsoft обвинили поддерживаемую Китаем хакерскую группу в массированных кибератаках на США

Компания Microsoft объявила, что хакерская группа Hafnium, получающая поддержку властей КНР, несет ответственность за массовые кибератаки на различные учреждения США.

"Сегодня мы делимся информацией о спонсируемой государством угрозе, идентифицированной Центром Microsoft по обнаружению киберугроз (MSTIC) и называемой нами Hafnium. Hafnium действует из Китая, и мы впервые говорим об ее активности. Это умелая и искусная сила", - отмечается в заявлении вице-президента компании Тома Берта.

По сведениям Microsoft, Hafnium занималась кражей коммерческой информации у исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, учреждений высшего образования, оборонных подрядчиков, экспертно-аналитических центров в сфере политики и неправительственных организаций. Hafnium базируется в Китае, но ее операции осуществляются при помощи взятых в аренду серверов на территории США, отметили в Microsoft.

В Microsoft добавили, что уже выпустили обновления, которые позволят исправить пробелы в системах безопасности электронной почты, позволявшие хакерам получать несанкционированный доступ к данным.

В то же время в компании подчеркнули, что Hafnium ни в коей мере не связана с кибератаками на компанию SolarWinds: в конце февраля президент Microsoft Брэд Смит в ходе слушаний в комитете по разведке Сената США заявлял об имеющихся доказательствах причастности России к хакерской атаке на SolarWinds

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Согласно данным агентства Bloomberg, Вашингтон в ближайшие недели может объявить о мерах против России за кибератаку на SolarWinds.