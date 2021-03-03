Премьер Армении проводит совещание с полицией, возможно, по поводу начальника главного штаба - СМИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит совещание с руководством полиции, сообщают армянские СМИ.

"Вероятная повестка встреча - ситуация вокруг начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна и ожидающийся митинг оппозиции", - отмечается в публикациях.

Ранее армянское интернет-издание "Армлур" сообщило, что правоохранительные органы Армении готовят обоснования для ареста Гаспаряна. Информации из других источников по этому поводу пока нет.