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Финансы 03.03.2021 14:59

В Азербайджане объем безналичных расчетов за 2020г вырос на 34% - ЦБ

Объем безналичных расчетов внутри страны за 2020 год вырос на 34%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.

«За 2020 год объем операций с платежными картами внутри страны вырос по сравнению с 2019 годом на 26%, а объем безналичных операций – на 34%», - отметили в ЦБА.

Число бесконтактных операций в Азербайджане за отчетный период выросло в 4,3 раза, объем операций - в 5,4 раза.

Число операций посредством электронной торговли увеличилось на 55%, их объем – на 22%.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦБ, РАСЧЕТЫ, БЕЗНАЛИЧНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]