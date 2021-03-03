В Азербайджане объем безналичных расчетов за 2020г вырос на 34% - ЦБ

Объем безналичных расчетов внутри страны за 2020 год вырос на 34%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.
«За 2020 год объем операций с платежными картами внутри страны вырос по сравнению с 2019 годом на 26%, а объем безналичных операций – на 34%», - отметили в ЦБА.
Число бесконтактных операций в Азербайджане за отчетный период выросло в 4,3 раза, объем операций - в 5,4 раза.
Число операций посредством электронной торговли увеличилось на 55%, их объем – на 22%.
А. Мамедов
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