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АПК 03.03.2021 15:02

РФ в январе-феврале экспортировала в Азербайджан продукции АПК на $145 млн

Россия в январе-феврале этого года экспортировала продукции АПК на $4,1 млрд, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $3 млрд), сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Такой рост обеспечили, прежде всего, зерновые культуры. Их экспорт вырос в 2,1 раза, до $1,809 млрд против $874 млн годом ранее. Экспорт масложировой продукции увеличился на 6%, до $687 млн, мясной и молочной продукции - на 34%, до $135 млн, прочей продукции АПК - на 58%, до $690 млн.

В то же время поставки рыбы за рубеж снизились на 26%, до $448 млн, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 6%, до $346 млн.

Лидерство в закупках российской сельхозпродукции и продовольствия удерживает Китай, импортировавший ее на $741 млн (на 27% больше). На втором месте - Турция с показателем $628 млн (на 41% больше), тройку лидеров замыкает Египет ($448 млн, на 58% больше). ЕС увеличил закупки на 3%, до $430 млн.

Египет и Турция стали основными покупателями российского зерна за этот период - на $408 млн и $397 млн соответственно.

В топ-10 импортеров российского продовольствия также входят Республика Корея (на $256 млн), Азербайджан (на $145 млн), Украина (на $114 млн), Пакистан (на $111 млн), Узбекистан (на $96 млн) и Монголия (на $84 млн).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АПК, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]