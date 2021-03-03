Лондон готовится изменить правила листинга на бирже для привлечения SPAC

Правительство Великобритании высказалось в поддержку смягчения правил размещения ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE) для привлечения крупных технологических компаний и специализированных компаний по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC).

Эти меры направлены на то, чтобы помочь Лондону конкурировать с Нью-Йорком и сохранить статус ведущего финансового центра Европы после Brexit, пишет газета The Wall Street Journal.

Конкретные предложения по изменению режима листинга, как ожидается, будут официально объявлены в среду. Они позволят учредителям компаний размещать акции без утраты контроля и по-прежнему дают право на включение ценных бумаг в расчет британских индексов FTSE.

Изменения также предоставят Лондону возможность конкурировать на равных с Нью-Йорком на фоне роста популярности SPAC.

Суть этих предложений заключается в том, чтобы "устранить разрыв" между Лондоном и другими мировыми центрами, сказал британский политик и бывший еврокомиссар по финансовым рынкам Джонатан Хилл, который руководил пересмотром правил листинга по распоряжению правительства.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство намерено действовать оперативно в отношении этих рекомендаций. Британское правительство делает ставку на то, что бурно развивающийся рынок IPO создаст рабочие места для банкиров, управляющих денежными средствами, и других специалистов и даст поддержку сектора финансовых услуг страны.

Изменения правил листинга, которые требуют одобрения британского Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA), также призваны внести разнообразие на LSE, где в настоящее время преобладают давно известные компании, занятые в таких областях, как банковское дело, энергетика и горнодобывающая промышленность, отмечает WSJ.

Для привлечения в Лондон технологических компаний в докладе Хилла рекомендуется уменьшить требования к минимальной доле акций, находящихся в свободном обращении (free float), до 15%. В настоящее время компании, которые претендуют на получение премиального листинга, необходимого для включения акций в расчет индексов семейства FTSE, должны продать в ходе IPO не менее 25% бумаг.

Кроме того, предлагается разрешить продажу в рамках IPO акций двойного класса, что даст учредителям больше прав голоса по сравнению с публичными инвесторами.

Что касается SPAC, предлагаемые изменения могут позволить инвесторам отказываться от сделок, если их не устраивает слияние, которое выбрали управляющие SPAC, а также дадут им возможность торговать акциями сразу после объявления о сделке, как это уже делается на фондовом рынке США.

SPAC называют компаниями-пустышками, поскольку они не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. Они традиционно размещают акции на бирже, чтобы привлечь средства, которые затем используют для вывода на открытый рынок перспективных частных компаний за счет слияния с ними.