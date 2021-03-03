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Дальнее зарубежье 03.03.2021 21:28

Папа римский: народ Ирака ждет понтифика, визит в эту страну нельзя отменять

Папа римский Франциск в среду заявил, что по-прежнему намерен на этой неделе отправиться с визитом в Ирак, где его ждут верующие.

"С некоторых пор я хочу встретиться с этими людьми, которые так страдали, встретиться с (представителями - ИФ) мученической Церкви", - приводят его слова западные СМИ.

"Народ Ирака ожидает нас. Они ждали папу Иоанна Павла II, которому не позволили приехать. Людей нельзя подвести во второй раз. Давайте молиться, чтобы поездка прошла хорошо", - добавил понтифик.

Папа римский Франциск отправится в Ирак в пятницу, и в ходе поездки, как ожидается, он посетит Мосул, а также место рождения пророка Авраама. Кроме того, глава Римско-католической церкви встретится с самым влиятельным духовным лицом у шиитов Ирака аятоллой Али ас-Систани.

Папа Франциск говорил о желании поехать в Ирак еще в 2019 году, но пандемия помешала претворить эти планы в жизнь. До этого в Ирак планировал отправиться Иоанн Павел II, но отменил поездку в 2000 году из-за неудачных переговоров с тогдашним правительством Ирака. Между тем, христианская община Ирака впоследствии пострадала от конфликта в этой стране и преследований со стороны террористической группировки ИГ, напоминают СМИ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]