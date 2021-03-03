Папа римский: народ Ирака ждет понтифика, визит в эту страну нельзя отменять

Папа римский Франциск в среду заявил, что по-прежнему намерен на этой неделе отправиться с визитом в Ирак, где его ждут верующие.
"С некоторых пор я хочу встретиться с этими людьми, которые так страдали, встретиться с (представителями - ИФ) мученической Церкви", - приводят его слова западные СМИ.
"Народ Ирака ожидает нас. Они ждали папу Иоанна Павла II, которому не позволили приехать. Людей нельзя подвести во второй раз. Давайте молиться, чтобы поездка прошла хорошо", - добавил понтифик.
Папа римский Франциск отправится в Ирак в пятницу, и в ходе поездки, как ожидается, он посетит Мосул, а также место рождения пророка Авраама. Кроме того, глава Римско-католической церкви встретится с самым влиятельным духовным лицом у шиитов Ирака аятоллой Али ас-Систани.
Папа Франциск говорил о желании поехать в Ирак еще в 2019 году, но пандемия помешала претворить эти планы в жизнь. До этого в Ирак планировал отправиться Иоанн Павел II, но отменил поездку в 2000 году из-за неудачных переговоров с тогдашним правительством Ирака. Между тем, христианская община Ирака впоследствии пострадала от конфликта в этой стране и преследований со стороны террористической группировки ИГ, напоминают СМИ.
Страны ОЭС обсудят вопросы экономического сотрудничества на саммите организации
Азербайджан намерен расширить военно-техническое сотрудничество с Пакистаном – президент Алиев
В Армении просят руководство России помочь вернуть пленных из Азербайджана
США хотят ликвидировать отставание на рынке возобновляемых энергоресурсов - Блинкен
Deloitte выплатит правительству Малайзии $80 млн из-за скандала вокруг 1MDB
Новак: разделяю опасения о неопределенностях на нефтяном рынке, но ситуация лучше, чем год назад
В Швеции вооруженный ножом мужчина ранил восьмерых человек
Япония начала подготовку к проведению Олимпиады без иностранных зрителей
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Caspian Energy Club организовал очередной « Online B2G Forum »
Специальный кредит для наших дам от Yelo Bank
Caspian Energy Club организовал очередной «Online Round Table»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам