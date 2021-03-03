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Илон Маск хочет создать новый город в Техасе

Американский предприниматель Илон Маск хочет переименовать населенный пункт Бока-Чика в Техасе, где находится испытательный полигон его компании Space Exploration Technologies Corp.

"Создаем город Старбейз (Starbase) в Техасе", - написал Маск в своем микроблоге в Twitter.

Представитель SpaceX узнавал о требованиях, необходимых для включения населенного пункта в состав нового города и его переименования в Старбейз, сказал судья округа Кэмерон Эдди Тревино, слова которого приводит агентство Bloomberg.

По словам Тревино, власти округа были уведомлены о ходе обсуждений относительно планов переименовать населенный пункт.

"Публикации сообщения в Twitter для этого недостаточно", - сказал Тревино, отметив, что Маску и его компании предстоит преодолеть многочисленные препятствия для того, чтобы реализовать этот план.

Маск расширяет свое влияние в Техасе. Еще одна его компания, производитель электромобилей Tesla Inc., строит крупное предприятие на востоке Остина, где будут собираться электрические пикапы. Тем временем фонд Маска Musk Foundation перенес свою штаб-квартиру в Остин из Калифорнии, в то время как сам предприниматель сообщил, что переехал в Техас.

SpaceX также проводит испытания ракет в техасском городе Макгрегор. Прототипы космических кораблей, которые компания разрабатывает в Бока-Чике, согласно планам компании, должны быть способны осуществлять полеты на Луну и Марс.

Кроме того, SpaceX разместила вакансии для поиска инженеров для своего бизнеса Starlink, связанного с предоставлением услуг спутникового интернета, в Остине, где компания строит "новое передовое производственное предприятие".

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Тэги: США, МАСК, ГОРОД, НАЗВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]