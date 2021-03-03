Грузинская оппозиция приостанавливает акции протеста до 20 марта и готова к диалогу с властями

Лидеры грузинских оппозиционных партий договорились приостановить акции протеста своих сторонников до завершения переговоров с представителями властей по вопросам разрешения политического кризиса.
"Мы приняли это решение для того, чтобы не дать никакого повода властям обвинить оппозицию в деструктивных действиях и под этим предлогом сорвать переговоры, организованные находившимся на этой неделе с визитом в Грузии президентом Европейского совета Шарлем Мишелем", - сказала в среду журналистам одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Хатия Деканоидзе.
По ее словам, премьер-министр Ираклий Гарибашвили 16 марта должен посетить Брюссель и доложить Мишелю о результатах переговоров с оппозицией по конкретным вопросам, в том числе по освобождению из заключения председателя ЕНД Никанора Мелия и назначению внеочередных парламентских выборов.
"В случае невыполнения властями требований оппозиции мы проведем 20 марта масштабный митинг у здания парламента", - сказала Деканоидзе.
Ранее сторонники оппозиции планировали в ближайшие дни провести пикетирование зданий Госканцелярии, МВД и городского суда.
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