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СНГ 03.03.2021 21:06

Лукашенко, поздравляя Мишустина с 55-летием, отметил его личный вклад в союзнические отношения РФ и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России и Совета министров Союзного государства Михаила Мишустина с 55-летием.

"Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Михаила Мишустина в укрепление союзнических отношений", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента в среду.

В сообщении также отмечается, что Мишустин возглавляет российское правительство с 16 января 2020 года. До этого на протяжении 10 лет был руководителем Федеральной налоговой службы России. Также является председателем Совета министров Союзного государства - исполнительного органа данного интеграционного объединения.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, МИШУСТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]