Лукашенко, поздравляя Мишустина с 55-летием, отметил его личный вклад в союзнические отношения РФ и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России и Совета министров Союзного государства Михаила Мишустина с 55-летием.
"Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Михаила Мишустина в укрепление союзнических отношений", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента в среду.
В сообщении также отмечается, что Мишустин возглавляет российское правительство с 16 января 2020 года. До этого на протяжении 10 лет был руководителем Федеральной налоговой службы России. Также является председателем Совета министров Союзного государства - исполнительного органа данного интеграционного объединения.
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