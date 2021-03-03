Очередное заседание высшего совета ЕАЭС состоится в мае 2021 года в Казахстане

Очередное заседание высшего совета ЕАЭС намечено на май 2021 года в Казахстане.

Как сообщила пресс-служба казахстанского лидера, об этом стало известно в ходе встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем в среду.

"По итогам встречи было принято решение о проведении в мае 2021 года в Казахстане очередного заседания Высшего совета, в рамках которого предполагается провести Евразийский деловой форум", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Казахстана.

Ранее помощница главы ЕЭК Ия Малкина сообщила, что заседание высшего совета ЕАЭС пройдет в Казахстане весной 2021 года.