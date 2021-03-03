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СНГ 03.03.2021 20:16

Очередное заседание высшего совета ЕАЭС состоится в мае 2021 года в Казахстане

Очередное заседание высшего совета ЕАЭС намечено на май 2021 года в Казахстане.

Как сообщила пресс-служба казахстанского лидера, об этом стало известно в ходе встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем в среду.

"По итогам встречи было принято решение о проведении в мае 2021 года в Казахстане очередного заседания Высшего совета, в рамках которого предполагается провести Евразийский деловой форум", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Казахстана.

Ранее помощница главы ЕЭК Ия Малкина сообщила, что заседание высшего совета ЕАЭС пройдет в Казахстане весной 2021 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]