Экс-президент Саргсян опроверг свою причастность к требованию Генштаба Армении об отставке Пашиняна

Бывший президент Армении Серж Саргсян опроверг заявление премьер-министра республики Никола Пашиняна о том, что руководство Главного штаба ВС потребовало отставки главы правительство под его влиянием.
"Это утверждение соответствует действительности настолько, насколько соответствуют заявления капитулянта (Никола Пашиняна - ИФ) о том, что "Искандер" взрывается на 10% процентов и является оружием 80-ых годов, что Шуши - это азербайджанский город", - сказал Саргсян в эфире армянской телекомпании "Армньюз".
По его словам, власти "придумали очередной спектакль".
"Готовится новое представление. Посмотрим. А на остальные вопросы ответим либо во время, либо после спектакля", - отметил Саргсян.
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