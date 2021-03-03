Экс-президент Саргсян опроверг свою причастность к требованию Генштаба Армении об отставке Пашиняна

Бывший президент Армении Серж Саргсян опроверг заявление премьер-министра республики Никола Пашиняна о том, что руководство Главного штаба ВС потребовало отставки главы правительство под его влиянием.

"Это утверждение соответствует действительности настолько, насколько соответствуют заявления капитулянта (Никола Пашиняна - ИФ) о том, что "Искандер" взрывается на 10% процентов и является оружием 80-ых годов, что Шуши - это азербайджанский город", - сказал Саргсян в эфире армянской телекомпании "Армньюз".

По его словам, власти "придумали очередной спектакль".

"Готовится новое представление. Посмотрим. А на остальные вопросы ответим либо во время, либо после спектакля", - отметил Саргсян.