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Регион 03.03.2021 17:33

Экс-президент Саргсян опроверг свою причастность к требованию Генштаба Армении об отставке Пашиняна

Бывший президент Армении Серж Саргсян опроверг заявление премьер-министра республики Никола Пашиняна о том, что руководство Главного штаба ВС потребовало отставки главы правительство под его влиянием.

"Это утверждение соответствует действительности настолько, насколько соответствуют заявления капитулянта (Никола Пашиняна - ИФ) о том, что "Искандер" взрывается на 10% процентов и является оружием 80-ых годов, что Шуши - это азербайджанский город", - сказал Саргсян в эфире армянской телекомпании "Армньюз".

По его словам, власти "придумали очередной спектакль".

"Готовится новое представление. Посмотрим. А на остальные вопросы ответим либо во время, либо после спектакля", - отметил Саргсян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ГЕНШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]