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Регион 03.03.2021 17:35

Экономическая ситуация в Грузии создает благодатную почву для желающих отмыть деньги - Госдеп США

Правоохранительные органы Грузии должны уделять особое внимание выявлению связей между отмыванием денег и организованной преступностью, говорится в отчете Международной стратегии контроля над наркотиками на 2021 год, подготовленном Госдепартаментом США.

"Большая часть незаконных доходов в Грузии приходится на банковское мошенничество и киберпреступление. Криптовалюты в Грузии не регулируются, и вместе с игорным бизнесом это вопрос, который необходимо решить", - отмечается в отчете, выдержки из которого публикуют в среду грузинские СМИ.

По оценке Госдепа, нынешняя экономическая ситуация в Грузии создает благодатную почву для желающих отмыть деньги. "Простота ведения бизнеса, повышающая привлекательность Грузии для чистых инвестиций, также является средством, по которому в финансовую систему попадают незаконно добытые деньги", - говорится в документе.

При этом отмечается, что с помощью механизмов мониторинга, внедренных в последние годы, прокуратура установила связь между наркотиками, организованной преступностью и отмыванием денег. Хотя, неконтролируемый рост игровой индустрии, в том числе онлайн-игр, вызывает беспокойство.

В то же время авторы отчета заявляют, что в Грузии существует "адекватная, легальная и институциональная рамка для борьбы с отмыванием денег".

В Грузии очень популярны биткойн и другие виртуальные валюты. Однако в стране нет опытной лаборатории по киберпреступности, и у нее есть всего несколько квалифицированных специалистов по цифровой криминалистике.

"Необходимы дополнительные усилия для увеличения потенциала в этой области, а также для улучшения законодательства о сборе и анализе цифровых доказательств", - говорится в отчете, в котором отмечается, что прокуратура Грузии недавно создала управление по борьбе с киберпреступностью, и оно уже работает над разработкой соответствующих инструкций.

Согласно документу, в 2020 году, в условиях пандемии, количество преступлений, связанных с наркотиками, в Грузии снизилось на 32% по сравнению с 2019 годом. Но при этом увеличилось внутреннее потребление наркотиков, в частности, речь идет о наркотиках, которые продаются в Интернете (dark web) за криптовалюту.

В отчете Госдепартамента также говорится, что в 2018 году в Грузии был отменен административный штраф за личное употребление марихуаны, в результате чего "оборот марихуаны увеличился".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]