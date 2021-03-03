В Армении просят руководство России помочь вернуть пленных из Азербайджана

Глава МИД Армении Ара Айвазян заявил о важной роли России в процессе возвращения армянских пленных из Азербайджана.

"Мы исходим из важнейшей роли России в регионе. По разным каналам, в том числе на уровне президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу происходят непосредственные контакты по этим вопросам. Российская сторона последовательно поднимает этот вопрос перед руководством Азербайджана", - сказал Айвазян, отвечая в среду на вопросы депутатов в парламенте.