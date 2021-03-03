Азербайджан намерен расширить военно-техническое сотрудничество с Пакистаном – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что настало время проведения совместных военных учений с Пакистаном.
«У нашего военного сотрудничества есть большой потенциал, и я уверен, что сегодня вы обсудите наши планы на будущее со своими коллегами», - сказал Алиев в среду во время встречи с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Надимом Раза.
Алиев также подчеркнул, что Баку заинтересован в продолжении военно-технического сотрудничества с Исламабадом, отметив военную технике, полученной из Пакистана.
«Мы уже знакомы с продукцией оборонной промышленности Пакистана. Как вы знаете, мы получили военную технику из Пакистана и хотим продолжить этот процесс», - подчеркнул президент.
Обсуждая перспективы двусторонних отношений, глава государства затронул вопрос экономического сотрудничества.
«Говоря о наших двусторонних отношениях, хочу отметить, что мы сосредоточимся на экономике. Это включает в себя энергетику и транспорт. Мы надеемся, что Пакистан присоединится к существующим и развивающимся транспортным маршрутам через нашу страну. Таким образом, мы будем расширять наше сотрудничество и в этой сфере», - сказал Алиев.
Х.Насирзаде
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